F1 | Aston Martin, Alonso pronto a lottare fino all’ultimo giro

Parte in salita l’ultimo weekend della stagione per Fernando Alonso. La classifica dei tempi non parla a suo favore: lo spagnolo è undicesimo nelle FP2, unica sessione in cui scende in pista – nelle FP1 cede il volante a Felipe Drugovich, che segna il secondo miglior tempo con la AMR23. La sessione serale è stata purtroppo interrotta da due bandiere rosse, stravolgendo i piani di lavoro di tutti i team. L’obiettivo resta lo stesso per Fernando: arrivare davanti a Sainz per assicurarsi il quarto posto nel campionato piloti.

“Non abbiamo fatto molto nelle FP2. Siamo stati sfortunati con le due bandiere rosse, non c’è stata molta attività. Mi dispiace per i tifosi, pagano dei biglietti davvero costosi per vedere così poca azione. E’ importante girare e la seconda sessione di libere è l’unica che rappresenta davvero le condizioni della qualifica e della gara, per cui c’è ancora del lavoro da fare, ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Faremo di tutto per finire bene la stagione. Tutto può accadere, lo abbiamo visto negli ultimi due weekend. Lotteremo fino all’ultimo giro”.