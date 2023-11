F1 | Red Bull, Verstappen: “Questa vettura mi mancherà”

“Sarà dura ripeterci, fare qualcosa di simile”: queste le parole di Max Verstappen al termine della gara di Abu Dhabi, dove conquista la diciannovesima vittoria di una stagione incredibile. I record segnati da questo infallibile duo, formato dall’olandese e la Red Bull, sono infiniti: non solo quelli già elencati durante l’anno, Super Max termina in bellezza, con più di mille giri al comando nell’arco di una singola stagione. Un campionato lunghissimo, che la Red Bull ha dominato dall’inizio, e l’amaro in bocca resta solo per Singapore, unico fortino Ferrari. Sono stati tanti i domini della storia della Formula 1, ed ogni volta era difficile pensare di poter far meglio. Così è per Max: è palpabile l’emozione dell’olandese che saluta la sua RB19, che gli ha regalato tutto, forse davvero l’inarrivabile. Verstappen è stato invincibile: il suo unico avversario da battere per la stagione 2024? Se stesso.

“Ovviamente mi sento sollevato, avrò un po’ di tempo libero, ma questa stagione mi mancherà: questi risultati, questa vettura, è stato incredibile. Abbiamo vinto tantissime gare e ci siamo divertiti, cercare di replicare questa stagione sarà dura. So come prendermi del tempo, recuperando con amici e famiglia, ma non perderò la concentrazione – rassicura il tre volte campione del mondo – i nostri avversari saranno più vicini il prossimo anno: molti hanno imparato tanto dalla stagione, ma noi continueremo a spingere, vogliamo stare davanti”.