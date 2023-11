F1 | AlphaTauri, Tsunoda è il pilota del giorno a Yas Marina

E’ stato lui uno dei grandi protagonisti del Gran Premio di Abu Dhabi: Yuki Tsunoda taglia il traguardo in ottava posizione e si guadagna, nei cinquantotto giri di gara, il titolo di Driver of the day. Il giapponese scatta dalla sesta posizione e, grazie ai pit-stop – l’unico per lui – si ritrova ad essere il leader del GP al diciottesimo giro. Un momento suggestivo: l’ultima volta è stato Pierre Gasly, nel 2020, a guidare il gruppo vincendo il Gran Premio di Monza. Questo, e le diverse lotte in pista, fanno si che Yuki possa salutare al meglio il suo team principal, Franz Tost, che saluta il team di Faenza dopo diciotto stagioni.

“Grazie a tutti per avermi votato come pilota del giorno. È stata una gara difficile. A un certo punto, pensavo che la sesta posizione fosse alla nostra portata. Non ha funzionato, ma non ci siamo pentiti di essere rimasti fuori e aver provato la strategia a una sola sosta. Ho dato il massimo e sono soddisfatto di me stesso – ha spiegato Yuki – nel complesso, è stata una stagione piacevole. All’inizio abbiamo dovuto affrontare dei problemi con le performance della vettura, ma nel corso della stagione siamo riusciti a migliorarle. Anche se non abbiamo raggiunto la P7 nel Campionato Costruttori, siamo passati dalla decima all’ottava posizione nella parte finale della stagione, grazie al grande lavoro del team a Bicester e a Faenza. Però ci sono stati degli errori che ci sono un po’ costati, soprattutto in Messico. Complimenti alla Williams. Se lo meritano e mi sono goduto la battaglia con loro.

Al team principal, Yuki dedica un pensiero speciale: “Grazie a Franz. Mi sono divertito negli ultimi tre anni e sicuramente mi mancherà. Senza i suoi consigli, non sarei stato in grado di migliorare così tanto nella mia carriera in Formula 1. Lo apprezzo molto e so che ci terremo in contatto”.