F1 | Aston Martin, Alonso conquista la quarta posizione nel campionato piloti

Fernando Alonso chiude la sua stagione 2023 con la settima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il bilancio della prima annata con la Aston Martin è più che positivo: otto podi e la quarta posizione nel campionato piloti, a pari punti con Charles Leclerc. E’ il miglior risultato dello spagnolo sin dal 2013, esattamente dieci anni fa, quando proprio con la Ferrari conquistò la seconda posizione alle spalle del campione Sebastian Vettel. Fernando emoziona, esalta, e diverte: a quarantadue anni Magic Alonso dimostra di avere ancora la stoffa che lo ha sempre contraddistinto in venti e più anni di carriera, e la promessa è quella di non smettere presto. Sotto i fari di Abu Dhabi si lamenta in radio di essere al volante della vettura più lenta in rettilineo, e dopo due curve sorpassa Lewis Hamilton con facilità; è così intento a guadare gli specchietti che quasi va a muro per portare a termine l’azione, ma alla fine si prende anche oggi gli applausi, che si merita per tutto questo campionato 2023.

“E’ stata una buona gara, ma niente di spettacolare. Abbiamo lottato con Tsunoda per la settima posizione fino all’ultimo giro, abbiamo corso giusto per essere davanti all’AlphaTauri, niente di spettacolare. Abbiamo fatto il massimo, ma dobbiamo guardare a tutte le ventidue gare: sono molto contento – ha dichiarato Fernando – otto podi, è stata la miglior stagione di questa squadra, che nella sua storia ha conquistato 1300 punti e che ora si chiama Aston Martin. Le aspettative sono più alte per l’anno prossimo. Penso che dodici mesi fa, al primo test ad Abu Dhabi, nessuno avrebbe creduto che avremmo conquistato questi risultati: sulla mia decisione ho zero rimpianti. Se mi avessero detto che sarei finito quarto in classifica non ci avrei creduto. E’ un regalo: sono davvero soddisfatto della mia stagione, credo che sia la mia miglior performance dal 2012″.