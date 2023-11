F1 | Franz Tost saluta l’AlphaTauri

Franz Tost saluta definitivamente la Formula 1 dopo diciotto anni di storia con l’AlphaTauri. Al secolo Toro Rosso, con lui la squadra ha dato i “natali” a piloti come Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Daniil Kvyat, Sebastian Buemi, Jean-Éric Vergne, e tanti altri. C0n lui la squadra di Faenza ha conquistato una pole position, due vittorie a cui si aggiungono tre podi. La sua ultima, difficile, stagione si chiude purtroppo con l’ottavo posto in classifica; nella gara di Abu Dhabi Ricciardo è undicesimo, mentre Tsunoda diverte e conquista l’ottava posizione e il titolo di Driver of the day.

“Siamo Partiti con Yuki in sesta posizione e con Daniel in quindicesima. Entrambi sono partiti bene e non hanno perso posizioni nel primo giro. Abbiamo diversificato la strategia con le nostre vetture, optando per una sola sosta con Yuki e due per Daniel. Alla fine, è stata una decisione sbagliata, perché credo che con una strategia a due soste avremmo potuto chiudere in P6 o almeno in P7 con Yuki, dato che era più veloce di altri concorrenti che lo hanno superato negli ultimi giri – ha dichiarato Tost, ligio al lavoro fino all’ultimo – abbiamo chiuso la stagione all’ottavo posto nel Campionato Costruttori e, naturalmente, è deludente perché il nostro obiettivo era la P7. Ci sono comunque delle cose positive da considerare dal punto di vista aerodinamico, perché il nuovo fondo ha funzionato abbastanza bene e ci dà una buona indicazione per la vettura del prossimo anno”

Il team principal saluta il team dopo diciotto anni per lasciare il posto a Laurent Mekies, ex direttore sportivo della Ferrari.

“Poiché questa è stata la mia ultima gara, voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i fan della Formula 1 per il loro sostegno, la FIA, la FOM, tutti i team d Formula 1, la Honda, la Pirelli e tutti coloro con cui abbiamo avuto l’occasione di collaborare lungo questi 18 anni – ha continuato il team principal – e, ovviamente, ringrazio la mia squadra e tutti i piloti con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Auguro a tutti loro un futuro di successo”.