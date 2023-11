F1 | Red Bull, Perez bloccato dal traffico nelle FP2

Sergio Perez conclude il venerdì di prove libere con il quinto miglior tempo. Così come il compagno di squadra, Checo ha ceduto il volante ai test driver Red Bull, Jake Dennis e Isack Hadjer, ed è sceso in pista soltanto per la seconda sessione di libere. Le FP2 sono però state interrotte da due bandiere rosse, e non è stato facile completare il programma di giornata: Checo ha trovato traffico durante il giro cronometrato e il set-up della vettura non sembra ancora essere ottimale.

“Abbiamo dovuto fare delle modifiche alla vettura ad inizio sessione, faticavo molto con l’ala anteriore. A causa delle bandiere rosse non siamo riusciti a girare molto, specialmente con le medie e poi quando ho messo la soft ho trovato il traffico di vetture in simulazione gara – ha raccontato Checo – non è stata una giornata facile, ovviamente non ho corso nelle FP1 e ho quindi perso ulteriore tempo. Dovremo essere cauti con il set-up. Credo che la vettura abbia comunque un buon potenziale, dovremo solo apportare le giuste modifiche e dovremmo essere a posto per domani”.