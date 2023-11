F1 | Aston Martin, ala posteriore inedita nelle libere di Abu Dhabi [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi Aston Martin – Ala posteriore inedita per l’Aston Martin nella prima sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nella vettura di Fernando Alonso, la compagine inglese ha testato un’appendice posteriore di nuova filosofia, la quale potrebbe creare un gran dibattuto tra le altre squadre, vista la speciale configurazione soprattutto nella zona d’attacco tra la parte superiore e quella inferiore. La soluzione è stata testata questa mattina dall’iberico, ma non è stata riproposta nel corso della sessione pomeridiana.

Alonso, ricordiamo, ha chiuso le libere con l’11° tempo, mentre Lance Stroll non è riuscito a fare meglio della 13° piazza. Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere della stagione, la quale servirà a piloti e squadre per sistemare i set-up in vista delle qualifiche che scatteranno lo stesso pomeriggio alle 15.00.