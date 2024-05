Formula 1 | Ferrari, un venerdì a Monaco dove tutto è sembrato facile

F1 Ferrari GP Monaco – La Scuderia Ferrari HP ha completato senza grandi intoppi il programma del venerdì di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione con Charles Leclerc e la sesta posizione con Carlos Sainz.

L’obiettivo di giornata era girare quanto più possibile per mettere i piloti a proprio agio con la vettura tra i muretti del circuito di Monte Carlo ed è stato centrato, considerato che sono state 141 le tornate completate nelle due sessioni, che hanno permesso alla squadra di provare anche tutte le mescole di gomma a disposizione. Charles è entrato immediatamente in sintonia con il tracciato di casa, mentre Carlos ha avuto un approccio più progressivo che continuerà domani nella terza sessione di libere (12.30 CEST) in preparazione delle qualifiche delle ore 16.

I riscontri nelle libere del mattino…

Nella prima sessione le SF-24 hanno girato con pneumatici Hard e Medium ed è con questa mescola che entrambi i piloti hanno ottenuto i rispettivi tempi di riferimento. Charles ha fatto segnare 1’12”397, quinto miglior riscontro, mentre Sainz 1’12”954, decimo tempo. Charles ha completato 33 tornate, Carlos 35.

… e quelli delle seconde libere

Nel turno delle 17 Charles e Carlos hanno iniziato il lavoro con le gomme Medium con le quali il monegasco è stato subito molto rapido facendo segnare 1’11”573, per poi passare alle Soft nella fase centrale. Con la mescola più morbida sia Leclerc che Sainz hanno ottenuto i tempi di riferimento: 1’11”278 per Charles, miglior crono assoluto, e 1’11”962 per Carlos, valido per la sesta posizione. Negli ultimi venti minuti su entrambe le SF-24 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara. Charles ha completato 37 giri, uno in più di Carlos.