F1 | Aston Martin, Alonso è quinto: “Sarà una gara in difesa”

Suzuka – Fernando Alonso ci ha creduto, ma alla fine dovrà accontentarsi di scattare dalla quinta posizione in Giappone. Lo spagnolo ha fatto sperare, però, quando ha chiuso il Q1 con il secondo miglior tempo, e ancora in Q2, dove si è messo in terza posizione dietro le due Red Bull. La pista, però, peggiora nel Q3 e migliorarsi è difficile: lo spagnolo resta in terza fila, mancando la quarta posizione di Carlos Sainz per soli quattro millesimi. Questa qualifica, però, dimostra che gli aggiornamenti portati dall’Aston Martin stanno funzionando, ma è ancora presto per tirare le somme.

Alonso: “Eravamo preoccupati dalle performance qui a Suzuka”

“Bella qualifica, è andata meglio del previsto. Eravamo preoccupati dalle performance qui a Suzuka: sei mesi fa eravamo a 1.5s dalla pole, oggi siamo a quattro decimi. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma bisogna ancora migliorare. E’ sempre bello, però, girare su questa pista – ha dichiarato Fernando – vedremo cosa accadrà in gara: con le hard il passo gara era molto buono, siamo stati gli unici a provarla e questo può darci un vantaggio, ma penso che domani seguiremo tutti la stessa strategia e sarà difficile. Credo che siamo più veloci al sabato che alla domenica. Quello di domani sarà un banco di prova per migliorare il passo gara: il nuovo pacchetto deve ancora dare tante risposte. Sarà una gara in difesa, siamo troppo avanti rispetto alla posizione in cui taglieremo il traguardo domani. Dobbiamo continuare a imparare e migliorarci, speriamo di fare una bella gara”.