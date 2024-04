Ferrari | Leclerc ancora male in qualifica: problemi nel giro di lancio con le gomme?

Altra qualifica deludente per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari scatterà soltanto dall’ottava posizione nel Gran Premio del Giappone, in corso di svolgimento sullo storico tracciato di Suzuka. Per il monegasco un altro sabato molto complicato, pur avendo chiuso ad appena un decimo dal compagno di squadra Sainz, il quale però scatterà dalla quarta posizione. I dettagli quindi, anche in questo caso, hanno fatto la differenza a sfavore di un pilota comunque molto forte in qualifica come Leclerc. Evidentemente c’è qualcosa che non va in termini di preparazione al giro veloce, e una chiave può essere la temperatura non ottimale delle gomme. Un vero peccato, considerando l’ottimo passo gara dimostrato dalla SF-24 sin dalle libere di ieri, ma che rischia di non essere sfruttato al massimo partendo così indietro in griglia.

“Non credo che avrei potuto fare di meglio con un eventuale secondo tentativo in Q3 – ha ammesso Charles in mixed zone. Ho fatto del mio meglio in quel giro, dando tutto. Quando faccio così solitamente trovo anche il tempo sul giro, anche perché il feeling non era così negativo, ma non so per quale motivo sia successo questo. Anzi, lo so: la gomma non mi ha dato il grip giusto, non era abbastanza e dobbiamo capire perché. Secondo me quest’anno facciamo fatica nel giro di lancio, non prepariamo bene le gomme. Stiamo cercando di vedere quale approccio sia il migliore: ogni team si prepara a modo suo, anche oggi ho provato cose diverse e ho scelto quella che secondo me era la migliore per la Q3. Non ho rimorsi, ma è andata così, non ce n’era di più, devo capire come fare meglio. Ho fiducia nel passo gara, meno nel sorpassare su questa pista: bisognava fare bene in qualifica e da parte mia non è stato così. Dovremo fare una grande partenza e sperare che il passo sia abbastanza buono per sorpassare quelli davanti”.