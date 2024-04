Ferrari | Sainz: “In simulazione passo gara eravamo più scarichi della Red Bull”

La Ferrari è la delusione delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. La SF-24 sembra essere settata maggiormente per la gara, un qualcosa sicuramente di positivo, ma a discapito del giro secco, fondamentale in un tracciato come quello di Suzuka. Sainz è stato il migliore dei due piloti vestiti di rosso, quarto ma a mezzo secondo da Verstappen, alla quarta pole position stagionale. Lo spagnolo ha anche parlato del passo gara dimostrato sia ieri che oggi, e ha fatto capire come la Red Bull, probabilmente, avesse più carburante a bordo, e quindi il distacco visto nelle simulazioni non sarà veritiero, e poterle battere sarà molto complicato partendo comunque dalla seconda fila.

“Ho fatto un buon giro nell’ultimo tentativo per fare un tempo simile a quello precedente, ma non è andata così – ha detto Sainz a Sky. Nel primo settore scivolavo di più, c’era molto da migliorare ma anche la McLaren è due decimi avanti, e a Suzuka è un mondo, quindi sì dai, sono contento. Sulla simulazione passo gara, penso fossimo più leggeri della Red Bull: sinceramente, siamo più forti in gara rispetto alla qualifica, ma non è così ampio come sembra, perché penso che loro abbiano caricato al massimo il carburante. Sugli altri si deve vedere, ma avremo meno passo di quello che sembra, e penso che potremo lottare con Lando. Obiettivo podio, questo sì, vedremo”.