F1 | Red Bull, Perez: “Senza quell’errore sarei stato in prima fila”

Miami – Sergio Perez rimedia soltanto la quarta posizione nelle qualifiche di Miami. Il messicano ha accusato gli stessi problemi del compagno di squadra: le alte temperature e la poca aderenza hanno causato qualche problema ai due tori. Se Verstappen è riuscito comunque a mettersi al comando, Perez ha invece commesso un errore nel suo ultimo tentativo, mettendosi così alle spalle di entrambe le Ferrari, in seconda e terza posizione.

Perez: “Credo che avessimo una reale chance per la pole”

“E’ stata una sessione davvero complicata, troppo poco grip, troppo caldo e tutto troppo al limite. Non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale, credo che avessimo una chance per la pole, ma ho detto un errore durante il mio giro finale in curva otto, così ho perso la prima fila. Sfortunatamente partirò dal lato sporco della pista, ma ci riproverò in gara. Analizzeremo questa sessione perché eravamo veloci e ne avevamo di più. A parte questo, credo che tutti abbiano avuto le stesse difficoltà, in alcuni giri era difficile ripetere le mie stesse performance del Q1. Sarà una gara difficile, ma abbiamo il passo e tutto piò succedere, Speriamo che le modifiche alla vettura ci diano ancora più velocità”.