F1 | Red Bull, Horner festeggia la prima doppietta della stagione

Bahrain – Non c’è un inizio migliore di una doppietta, e la Red Bull lo sa bene. La stagione 2024 comincia con i migliori auspici, con Max Verstappen che conquista la prima vittoria stagionale, restando in testa per tutto il corso della gara, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche. Grande slam per lui – nella prima gara non capitava da vent’anni, l’ultimo fu Schumacher nel 2004 – mentre Sergio Perez salva la sua gara partita dalla quinta casella in griglia. A contribuire alle gesta del messicano, anche la strategia del team di Christian Horner: la Red Bull è infatti l’unica squadra a salvare un treno di gomme soft nuove per l’ultima parte di gara, assicurandosi un vantaggio non indifferente su Sainz e il resto della griglia, tutti su gomma hard.

Horner: “Stupito dalle strategie dei nostri avversari”

“E’ il miglior inizio di stagione per noi. Quella di Max è stata una prestazione dominante, e anche Checo ha fatto una grande gara, così come il team. Siamo rimasti sorpresi dal fatto che nessun altro abbia optato per la nostra strategia. Avevamo un passo fantastico: le soft, in una fresca serata come questa, hanno funzionato alla perfezione – ha spiegato il team principal – abbiamo senza dubbio una grande macchina, ma credo che i nostri avversari saranno più vicini: stasera le temperature erano abbastanza basse, vedremo cosa accadrà la prossima settimana col caldo e su un circuito cittadino. Dubito che riusciremo a replicare i risultati della scorsa stagione: gli altri team sono cresciuti molto e siamo solo alla prima gara.

Horner: “Mi concentro sulle performance”

La vittoria arriva al termina di una settimana più che mai complicata a livello personale per il team principal, che ha risposto entrando nel paddock al fianco di sua moglie, ma sopratutto con una vittoria di una squadra ancora unita, nonostante quanto stia accadendo fuori dai box.

“E’ stato un periodo complicato per me e la mia famiglia, ma mi concentro sulla squadra e sulle performance: siamo partiti bene e questo testimonia il grande lavoro di tutti coloro che fanno parte di questa squadra e che hanno lavorato tantissimo per darci questa vettura”.