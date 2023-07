F1 | Ferrari, Sainz non usa mezzi termini: “Meritiamo l’ottava posizione in Ungheria”

Ennesima battuta d’arresto di questa stagione per la Ferrari. A Budapest, Leclerc e Sainz hanno chiuso in settima e ottava posizione, con lo spagnolo in particolare mai a suo agio specialmente con le gomme a mescola media, e nel passo gara la Scuderia di Maranello è tornata ad avere problemi non tanto di degrado, quanto di ritmo vero e proprio nei confronti dei diretti rivali, con Mercedes e McLaren molto più performanti, oltre ovviamente alla Red Bull. Ci si aspettava molto di più dalla SF-23 in Ungheria, ma le attese non sono state rispettate.

“Abbiamo finito la gara esattamente nella posizione nella quale ci troviamo come performance, ossia settima e ottava – ha ammesso Sainz. Siamo un po’ nella stessa situazione di Silverstone, bisogna vedere perché i nostri rivali stanno migliorando molto. McLaren e Mercedes hanno un passo decisamente superiore, e lo abbiamo già visto, ma quando andiamo in gara sulle gomme dure e negli stint più lunghi facciamo fatica e dobbiamo migliorare. La monoposto di quest’anno la stiamo sviluppando bene, ma è chiaro che abbia dei problemi di base e che non riusciamo a correggere con tempestività. Quando arriviamo su tracciati del genere, dove soffriamo col bilanciamento nelle curve più lunghe e c’è tanto caldo, fatichiamo. Sarebbe dovuto essere un circuito a noi congeniale, ma non è stato così e dobbiamo capire perché. A Spa bisogna tornare con una filosofia diversa e vedere come migliorare”.