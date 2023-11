Formula 1 | GP Abu Dhabi, gli highlights delle libere [VIDEO]

Formula 1 GP Abu Dhabi – Vi riportiamo gli highlights della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di un pomeriggio caratterizzata dalle bandiere rosse, Charles Leclerc è riuscito a issarsi al comando della graduatoria dei tempi, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta posizione per la sorprendente Alfa Romeo di Valtteri Bottas, seguito da Sergio Perez, George Russell e Guanyu Zhou, a conferma dell’ottima forma mostrata dal Biscione a Yas Marina.

Ottavo Lewis Hamilton, mentre hanno occupato gli ultimi piazzamenti in top dieci Pierre Gasly ed Oscar Piastri. Pomeriggio estremamente negativo invece per Carlos Sainz, finito contro le barriere di curva 2 dopo appena cinque minuti di attività in pista. Lo spagnolo, a causa di un bump, ha perso il posteriore della propria monoposto a centro curva, finendo dapprima nella via di figura e successivamente contro il muro.

Un episodio che costringerà nuovamente i tecnici allo “straordinario” dopo quanto avvenuto sette giorni fa a Las Vegas. Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere della stagione, la quale servirà a piloti e squadre per sistemare i set-up in vista delle qualifiche che scatteranno lo stesso pomeriggio alle 15.00.