Ferrari | Leclerc ottimista: “Buone sensazioni sin dal primo giro”

Charles Leclerc può essere certamente soddisfatto per la prima giornata di prove libere conclusa dalla Ferrari. A Melbourne, il pilota monegasco si è piazzato davanti a tutti nella simulazione qualifica, e anche sul passo gara ha avuto delle ottime prestazioni. Evidentemente la SF-24 si trova a proprio agio all’Albert Park, anche se la Red Bull sembra sia stata un attimo in difficoltà sotto diversi punti di vista. Chi ben comincia è a metà dell’opera, questo è certo, ma il weekend è ancora lungo.

Charles Leclerc (Ferrari) sorridente a Melbourne

“È stata una giornata produttiva – ha detto Leclerc. Ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro e mi sono sentito sempre a mio agio in macchina. La cosa più importante da fare per noi sarà gestire l’evoluzione della pista e capire in anticipo come cambierà. Dobbiamo lavorare per rifinire il bilanciamento della vettura e fare un altro passo avanti in vista delle qualifiche. Per ora sembra che siamo messi bene ma dobbiamo vedere come andremo domani, quando mi aspetto che il gruppo proporrà valori molto più serrati. Le Red Bull non stavano spingendo, dobbiamo vedere il loro vero potenziale e penso siano ancora davanti, ma per quanto ci riguarda sembra andare abbastanza bene”.