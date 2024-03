F1 | GP Australia, Risultati Libere 2: Leclerc e la Ferrari svegliano Melbourne

Risultati Prove Libere 2 GP Australia – Secondo turno di libere ottimo per le Ferrari che battono le Red Bull nel passo gara. Nella seconda sessione, davanti a tutti si è classificato Charles Leclerc, autore del miglior tempo in 1:17.277. Il pilota monegasco precede la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari del compagno di squadra, Carlos Sainz che è rientrato dopo l’operazione di appendicite, avvenuta due settimane fa.

Buona prestazione anche in casa Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso che occupano la quarta e quinta posizione, seguiti dalla Mercedes di George Russell. Settima piazza per la McLaren di Oscar Piastri davanti a Sergio Perez.

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’altra McLaren di Lando Norris e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

L’appuntamento in pista è per domani mattina, ore 02:30 con le terze libere mentre le qualifiche sono previste per le 06:00.