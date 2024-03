F1 | McLaren bene sul passo gara, ma Piastri e Norris si aspettavano di più nelle libere

Probabilmente si aspettavano qualcosa in più in casa McLaren. Piastri e Norris hanno chiuso la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia in settima e nona posizione. Quantomeno sul giro secco, la MCL38 ha faticato a mettere insieme una buona prestazione, mentre sul passo gara è sembrata ben messa in pista, certamente meglio di Aston Martin e Mercedes, al momento dirette rivali alle spalle di Red Bull e Ferrari. Dare fastidio per la zona podio non sarà facile, ma non sembra nemmeno così impossibile all’Albert Park di Melbourne.

“Complessivamente non è stata una brutta giornata – ha detto Piastri. Ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma anche qualche segnale positivo. Daremo un’occhiata e vedremo cosa possiamo trovare per domani, ma è stato bello tornare a casa. Bisogna analizzare per bene i dati e lavorarci su, ma sono piuttosto ottimista”.

“Abbiamo faticato un po’ a trovare la confidenza giusta – ha ammesso Norris. C’erano delle raffiche di vento, quindi non avevo il feeling migliore, ma penso che il ritmo fosse buono. Siamo lì, nel mix, e questo è certamente un buon segno e dovrebbe rendere il tutto più entusiasmante domani, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare per trarre il massimo dalla vettura”.