Formula 1 | Ferrari, Sainz soddisfatto della sua tenuta fisica nelle libere

Terza posizione per Carlos Sainz, che a Melbourne aveva come compito quello di testare la sua tenuta fisica al termine delle sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. La Ferrari SF-24 sembra comportarsi molto bene all’Albert Park, e questo ha certamente aiutato anche il pilota spagnolo, finalmente con una macchina sincera sotto al suo sedere. Adesso l’obiettivo di Carlos è quello di migliorare passo dopo passo dopo aver acquisito la fiducia necessaria nella giornata di oggi.

“Le ultime due settimane non sono state facilissime e oggi sono molto contento di essere riuscito a completare due sessioni di prove abbastanza in scioltezza – ha dichiarato Sainz al termine del venerdì di Melbourne. Ora mi concentro sul progredire passo dopo passo, in modo da arrivare alla qualifica e alla gara nella migliore forma possibile. La monoposto sembra andare bene questo weekend: farò di tutto per estrarre il massimo da macchina e corpo”.