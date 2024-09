F1 | Alpine in ultima fila a Baku: Gasly squalificato dopo l’accesso in Q2

Sabato da dimenticare per l’Alpine a Baku. Ocon e Gasly scatteranno infatti dall’ultima fila nel Gran Premio di oggi, anche se l’ex Red Bull era riuscito a conquistare la Q2 e una buona tredicesima posizione finale, ma è stato squalificato dalla sessione per una violazione del flusso di carburante sulla sua monoposto. Piove sul bagnato dunque per il team francese, che già nelle libere ha avuto diversi problemi su entrambe le monoposto. Rimontare sarà dura, ma Baku ci ha abituati a risultati sorprendenti.

“Finora non è stato un buon weekend per me – ha detto Ocon dopo le qualifiche. Abbiamo avuto problemi nelle prime due sessioni di prove, il che ha limitato il nostro tempo in pista e compromesso la preparazione per le qualifiche. Non siamo riusciti a trovare il giusto assetto, quindi ho dovuto spingere al massimo per recuperare. Nell’ultimo giro stavo migliorando leggermente, ma ho toccato il muro. Domani cercheremo di sfruttare al meglio ogni opportunità, dato che su questa pista gli imprevisti non mancano mai”.

“Sono abbastanza contento della prestazione in qualifica di oggi, anche se è un peccato essere stati squalificati per una piccola infrazione al flusso di carburante – ha detto Gasly. Sapevamo che sarebbe stato difficile raggiungere la Q2, dato che la macchina è stata difficile da gestire per tutto il weekend, come si è visto dai tempi nelle prove. Nonostante il risultato, i miei giri in qualifica sono stati tra i migliori della stagione. Abbiamo migliorato l’aderenza al posteriore con alcune modifiche, anche se la macchina scivolava ancora molto. Domani dovremo mantenere la calma e cercare di sfruttare ogni opportunità, dato che qui le gare sono sempre imprevedibili”.