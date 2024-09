F1 | GP Baku, Bearman sfiora la Q3 al debutto in qualifica con la Haas

F1 Haas GP Baku – Qualifica di assoluto spessore per Oliver Bearman a Baku, teatro del prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1. Nonostante il contatto con le barriere nelle libere 3 della mattina, l’inglese si è confermato veloce e competitivo al volante della VF-23, ottenendo l’11ª posizione sulla griglia di partenza, che lo fa ben sperare in vista della corsa di oggi pomeriggio. Una prestazione convincente che ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, le qualità del giovane portacolori della Ferrari Driver Academy. Peggio invece è andata a Nico Hulkenberg, 14º e ancora non totalmente soddisfatto del feeling con la monoposto

Hulkenberg lotta ma è solo 14°

“Penso che alcune squadre abbiano trovato un po’ più di velocità rispetto a noi, e ancora una volta, nel centro gruppo, si tratta di margini davvero sottili. Dal mio lato, non sono riuscito a migliorare abbastanza il tempo nell’ultimo tentativo in Q2; ho faticato un po’ nel secondo settore a trovare il giusto feeling e armonia. Puntavamo a una posizione migliore, ma in Q2 non siamo riusciti a migliorare abbastanza con il secondo set di gomme nuove, e questo spiega il risultato finale.”

Bearman sfiora la Q3 a Baku

“È stata una sessione difficile. Sono stato fortunato ad entrare in Q2 perché c’erano doppie bandiere gialle che mi hanno fatto perdere molto tempo, ma sono riuscito a passare per un soffio. Eravamo davvero al limite per entrare in Q3, se non fosse stato per l’errore che ho commesso nella sezione del castello. Sono piuttosto deluso da me stesso, non tanto per la qualifica in sé, ma per la FP3, dove ho perso molti giri ed esperienza. Ieri mi sentivo molto a mio agio in macchina durante il run con tanto carburante, quindi ho grandi speranze per domani.”