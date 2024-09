Formula 1 | Pirelli, gli appunti di strategia sul sabato a Baku

Formula 1 Pirelli GP Baku – Charles Leclerc ha conquistato la sua quarta pole position consecutiva a Baku, dimostrando ancora una volta il suo incredibile feeling con questo circuito. Dal 2021 nessuno è riuscito a batterlo nel giro secco su questa pista: oltre alle quattro pole, bisogna considerare anche il primo posto nella Sprint Shootout del 2023.

Con quella di oggi, Leclerc ha raggiunto la sua 26ª pole in carriera, la terza del 2024, mentre la Ferrari arriva a quota 252 pole position, cinque delle quali ottenute proprio a Baku. La prima fu conquistata da Sebastian Vettel nel 2018. Il tempo di Leclerc, 1’41″365, è stato superiore di oltre tre decimi rispetto al secondo classificato Oscar Piastri (McLaren, 1’41″686), mentre ha distanziato il compagno di squadra Carlos Sainz di 44 centesimi, con il tempo di 1’41″805 che gli è valso il terzo posto in griglia.

La giornata in pista a Baku

È stata una giornata quasi interamente dominata dalla Ferrari, con la Soft che si è rivelata la mescola di riferimento sia nella terza sessione di prove libere che in qualifica. Solo alcune squadre, come Aston Martin, Racing Bulls e Sauber, hanno utilizzato altre mescole, concentrandosi sul rodaggio delle gomme in vista della gara. Anche i piloti Mercedes hanno fatto un primo tentativo con la mescola Medium durante il Q1.

A causa di alcune interruzioni che hanno ridotto il tempo disponibile in FP3, nessuna squadra ha potuto effettuare long run con carichi significativi di carburante per prepararsi alla gara. Il cantante colombiano J Balvin ha consegnato a Leclerc il Pirelli Pole Position Award. Balvin è una delle maggiori stelle della musica latina, con oltre 35 milioni di dischi venduti e numerose collaborazioni con artisti del calibro di Beyoncé, Pharrell Williams, Camila Cabello, David Guetta e Cardi B. Il suo singolo “Mi Gente”, con Willy William, è uno dei suoi brani più celebri.

Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli

“Leclerc sembra avere un legame speciale con questa pista, visto che non è comune vedere un pilota conquistare quattro pole consecutive nello stesso Gran Premio! Oggi abbiamo osservato come la pista continui a migliorare man mano che le vetture girano, ma siamo ancora lontani sia dal tempo stimato dalle simulazioni delle squadre (1’39″4) sia dal record della pole dell’anno scorso (1’40″203), il che suggerisce che ci potrebbe essere ancora margine di miglioramento durante la gara. Dal punto di vista strategico, la sosta singola è probabilmente l’opzione più veloce su questo circuito, con le gomme Medium e Hard come le scelte migliori per coprire i 51 giri della gara.

Una doppia sosta potrebbe diventare plausibile solo in caso di safety car nella seconda metà della corsa, motivo per cui molti piloti hanno risparmiato due set di C3 per domani. Le prime analisi indicano che chi partirà con la Medium dovrebbe fermarsi tra il 13º e il 20º giro, mentre chi opterà per la Hard dovrebbe effettuare il pit-stop tra il 32º e il 38º giro. Naturalmente, una neutralizzazione potrebbe sconvolgere i piani, come accaduto lo scorso anno. Un altro aspetto da considerare sarà il graining, poiché la pista è ancora abbastanza sporca”.