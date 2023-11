F1 | GP Brasile, Wolff ottimista dopo il podio in Messico

GP Brasile – Il Team Principal della Mercedes guarda con fiducia verso il weekend a Interlagos, memore delle due vittorie ottenute dai suoi piloti nel 2022 (Russell, ndr) e nel 2021 (Hamilton, ndr). Il podio conquistato in Messico la scorsa settimana inoltre, dà una sferzata di entusiasmo e ottimismo per affrontare le ultime tre gare della stagione.

“Abbiamo lasciato il Messico con il vantaggio sulla Ferrari nella lotta per il secondo posto nella classifica Costruttori. Questa è una battaglia importante per noi e siamo concentrati a vincerla”, ha commentato Toto Wolff nel media Mercedes.

“Lasciare il Messico con un secondo posto, visto l’inizio impegnativo del weekend e le nostre posizioni in griglia, è stato positivo. La vettura ha mostrato un ottimo passo gara, ma sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare per estrarre il massimo dalla W14 in tutti e tre i giorni. Lewis ha fatto una prestazione molto forte per ottenere un podio e George ha dato assolutamente tutto, anche quando le sue gomme si erano consumate a fine gara. Abbiamo un’ultima gara in questo triplo appuntamento ed è in Brasile. Sappiamo di aver fatto un buon passo avanti nelle ultime gare, ma il Messico ha dimostrato che la W14 può ancora rivelarsi difficile da padroneggiare. Cercheremo di arrivare a Interlagos con una solida base su cui lavorare e vedremo cosa possiamo fare da lì. Naturalmente, abbiamo bei ricordi del Brasile, in particolare le ultime due edizioni con la spettacolare vittoria di Lewis nel 2021 e la prima vittoria di George nel 2022. I fans sono super appassionati della Formula 1 e riceviamo sempre un’accoglienza così entusiasta da parte loro. Speriamo che il nostro pacchetto funzioni bene e che possiamo offrire un bello spettacolo a tutti”