F1 | Alonso: “Tre gare consecutive saranno una sfida fisica e mentale per tutta la squadra”

La Formula 1 torna in pista in Europa dopo la parentesi del Canada. Siamo all’inizio di un triplo appuntamento consecutivo: si parte da Barcellona per il Gran Premio di Spagna, casa di Fernando Alonso, per poi andare in Austria e quindi a Silverstone. Il pilota dell’Aston Martin ci presenta il tracciato del Montmelò, il quale è tornato nella sua configurazione originale negli ultimi anni grazie all’eliminazione dell’ultima chicane, e questo obbliga piloti e squadre a preparare il weekend di gara. Lo spagnolo evidenzia anche le difficoltà di affrontare tre GP consecutivi.

“È un circuito che i piloti e i team conoscono bene, quindi tutti hanno molta esperienza qui – ha detto Alonso. Il degrado degli pneumatici è un fattore chiave su questa pista, il che significa che la strategia dei pit-stop giocherà un ruolo importante in gara. Anche i sorpassi non sono facili, quindi sarà importante assicurarsi che la macchina sia a posto prima di sabato, dato che la posizione in qualifica è fondamentale per avere una buona domenica. L’eliminazione della chicane ha contribuito a rendere l’ultimo settore più interessante, e ha reso ancora più importante la gestione delle gomme durante tutta la gara. Penso che sia abbastanza divertente percorrerlo nuovamente ad alta velocità”.

“La squadra sta lavorando a pieno ritmo per portare nuove parti ad ogni gara e speriamo di poter migliorare la nostra competitività. Il Gran Premio di Spagna è l’inizio di un triplo appuntamento, quindi dobbiamo lavorare insieme come squadra per assicurarci di essere in grado di estrarre il massimo possibile da ogni fine settimana di gara. Dovremo anche sostenerci a vicenda durante le prossime tre tappe, poiché queste situazioni possono rappresentare una sfida fisica e mentale per tutti i membri del team, non solo per i piloti”.