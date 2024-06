Formula 1 | Alpine, Famin conferma l’opzione Doohan per il 2025

Formula 1 Alpine Famin – Intercettato da Sky Sports, Bruno Famin ha parlato del mercato piloti della Alpine per la stagione 2024 di Formula 1, sottolineando come la squadra stia valutando con attenzione il profilo di Jack Doohan, talento dell’Academy e fresco di debutto con la squadra nelle FP1 del Canada.

Il Team Principal del sodalizio francese ha ammesso che il 21enne australiano sta portando avanti un programma di preparazione con la squadra finalizzato proprio a questo obiettivo, anche se ad oggi non è stata presa alcuna decisione ufficiale in merito. Alpine, ricordiamo, perderà Esteban Ocon alla fine di questo campionato ed è alla ricerca di un profilo capace di prendere il suo posto. Doohan è il favorito, visto il rapporto con la squadra transalpina, ma non vanno escluse neanche le piste che portano a Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. Più complicata invece una promozione di Mick Schumacher, attualmente piloti della Alpine nel mondiale WEC.

Famin e l’opzione Doohan per la Alpine

“Jack è sicuramente un’opzione, anche perchè lo stiamo preparando. Ha un programma di test piuttosto intenso e siamo soddisfatti di questo. Vedremo che tipo di lavoro riuscirà a portare avanti nel prossimo periodo. Di sicuro comunque è una possibilità, almeno fra le altre. Favorito per il sedile di Ocon? Preferisco non commentare”.