F1 | Leclerc crede nell’obiettivo mondiale: “Voglio spingere fino alla fine”

F1 Ferrari Leclerc – Obiettivo mondiale per Charles Leclerc nel prosieguo di questa annata. In una chiacchierata concessa alle colonne de “La Stampa”, il monegasco ha voluto rapidamente dimenticare il pesante passo falso di Montreal, precisando come l’obiettivo personale e di squadra sia quello di spingere al massimo per la conquista del mondiale Piloti e Costruttori già da quest’anno. L’alfiere della Rossa, consapevole della forza della squadra, intende battagliare punto su punto con Red Bull e McLaren già a partire dal Gran Premio di Spagna in programma il prossimo fine settimana sul tracciato del Montmelò, a Barcellona, dove la Rossa dovrebbe presentare un nuovo pacchetto evolutivo sulla SF-24.

Leclerc, obiettivo mondiale con la Ferrari

“Abbiamo una chance nel mondiale Costruttori e tra i piloti spingerà fino alla fine. Vincere il mondiale e farlo con la Ferrari è l’obiettivo della mia vita. Sono disposto ad aspettare tutto il tempo di questo mondo. Questo è il team che mi ha fatto sognare da bambini ed ha creduto in me fin da quando ero bambino. Farò di tutto per fare accadere tutto ciò il prima possibile”.