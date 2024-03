F1 | Alpine in caduta libera, Famin: “Non ci aspettavamo di occupare l’ultima fila”

F1 Alpine Famin – Messe in archivio le prestazioni di Sakhir e Jeddah, Bruno Famin ha analizzato i retroscena del debutto “orribile” della Alpine in questo mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come la squadra – purché consapevole dei problemi della A524 – non si aspettasse di occupare le ultime file in Bahrain e Arabia Saudita.

Una condizione “shock” che ha costretto il management della compagine transalpina a cambiamenti drastici, come ad esempio di addi di Matt Harman (direttore tecnico) e Dirk de Beer (capo dell’aerodinamica). Mutamenti profondi, annunciati poco prima di gareggiare sulla pista saudita, che mirano a garantire nuova linfa ad una squadra che dovrà affrontare una vera e propria scalata per tornare a competere nelle posizioni di vertice della classifica.

Famin analizza il debutto stagionale della Alpine

“La gara in Bahrain è stata particolarmente difficile. Ci aspettavamo un avvio di stagione complicato, anche perchè lo avevamo già accennato alla presentazione della vettura, ma non di occupare l’ultima fila dello schieramento. I risultati nella qualifica inaugurale della stagiona a Sakhir sono stati uno shock. Serviva un cambiamento e oggi siamo consapevoli dei nostri problemi. Dobbiamo ricordarci che siamo agli albori di una stagione molto lunga dove potranno cambiare tante cose. Vogliamo garantirci uno sviluppo costante e una vettura, oggi totalmente nuova, in grado di competere. Lavoreremo sodo per migliorare”.