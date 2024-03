Formula 1 | Ferrari, anche Giovinazzi a Fiorano con la F1-75

Formula 1 Ferrari Giovinazzi – Dopo Oliver Bearman, anche Antonio Giovinazzi si è concesso una “sgambata” a Fiorano con la F1-75, vettura con cui il Cavallino Rampante ha affrontato il mondiale 2022 di Formula 1.

Il nativo di Martina Franca, in attesa di capire se Carlos Sainz potrà effettivamente volare a Melbourne dopo l’intervento di qualche giorno fa all’appendice, è tornato a girare al volante di una vettura di Formula 1, preparandosi di fatto ad un’eventuale chiamata per il round mondiale in Oceania.

Una condizione al momento improbabile, ma da non scartare del tutto, visto che l’iberico – se riuscirà – completerà il recupero proprio a ridosso del week-end in gara all’Albert Park. Da notare che Giovinazzi, secondo vari rumors, potrebbe prendere il posto della riserva “Bearman” per concedere a quest’ultimo l’opportunità di gareggiare in Formula 2 e quindi di ottenere punti importanti per la rincorsa al campionato cadetto.

Dopo lo zero accusato in Bahrain e il forfait di Jeddah causa Ferrari, l’inglese ha ancora zero punti in campionato e un’eventuale stop a Melbourne lo costringerebbe di fatto a salutare qualsiasi sogno iridato. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.

Day 02 of our previous car test, and it’s @Anto_Giovinazzi's turn behind the wheel! 👊 pic.twitter.com/IPSd9Mkx7l — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 14, 2024