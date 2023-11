F1 | Alfa Romeo, Zhou e Bottas a fondo classifica

E’ di nuovo baratro per l’Alfa Romeo. Le performance promettente del Messico – poi non tradotte in punti in gara – sembrano essere già un lontano ricordo. Nelle qualifiche di Interlagos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non riescono a superare il taglio per il Q2. Il finlandese è diciottesimo, mentre Zhou scatterà dall’ultima posizione.

“Non siamo riusciti a passare il taglio, è una sfortuna, perché il passo ci avrebbe permesso di fare di più. Sfortunatamente, i margini erano davvero irrisori, e ogni minima differenza avrebbe drasticamente cambiato la classifica, e infatti siamo fuori per meno di due decimi – ha spiegato Bottas – partire dalla penultima fila non è ideale; abbiamo del lavoro da fare per la Sprint, ma sappiamo quanto questi weekend possano essere imprevedibili. Con una buona partenza ed una strategia aggressiva, avremo comunque delle chance”.

Sarà Zhou il fanalino di coda della griglia di partenza: il cinese è infatti ventesimo.

“Sfortunatamente, abbiamo faticato più del dovuto: dovremo lavorare al meglio per cercare di migliorare le cose in vista della Sprint e della gara di domenica. Abbiamo già dato tutto, ma senza mai davvero credere di avere la velocità per entrare in Q2. Speriamo che le cose cambino già domani. Partire dal fondo sarà una sfida, ma con la giusta strategia potremo comunque giocarcela”.