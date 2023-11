Formula 1 | Haas, Hulkenberg sfiora la Q3 nelle qualifiche di San Paolo

Formula 1 GP Brasile Haas – Superba 11° piazza per Nico Hulkenberg nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Brasile, terzultima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco della Haas, dopo l’ottima performance mostrata nelle libere del mattino, è riuscito a trovare un buon feeling con la VF-23 anche al pomeriggio, ottenendo un piazzamento che può fargli sognare una lotta per la zona punti in vista della gara di domenica. Sensazioni positive anche per Kevin Magnussen, 14° sulla griglia, anche se il danese non è riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della propria vettura a causa del traffico di una Ferrari nel corso della Q2.

“La mattinata è stata difficile da interpretare”, ha affermato il tedesco della Haas. “In molti non hanno utilizzato la mescola più morbida e quindi la situazione espressa dalla classifica non era reale. In generale direi che se prima del week-end mi avessero proposto l’11° posizione nelle qualifiche di quest’oggi probabilmente avrei accettato. E’ stata una qualifica pulita e senza problemi di alcun topo. E’ il massimo che potevamo ottenere”.

Qui invece le parole di Magnussen: “Alla fine è andata bene. In Q2 avevamo un buon ritmo, ma purtroppo ho trovato il traffico di una Ferrari che non mi ha permesso di migliorare nell’ultimo tentativo. Non so se sarei stato abbastanza veloce per il Q3, ma sicuramente avrei potuto limare ancora qualche decimo. Nel complesso sono soddisfatto e vedremo nelle sessioni Sprint cosa riusciremo a fare”.