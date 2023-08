F1 | Alfa Romeo, sensazioni positive per Bottas e Zhou a Zandvoort

F1 GP Olanda Alfa Romeo – Sensazioni positive per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. I piloti dell’Alfa Romeo, tra mattina e pomeriggio, sono riusciti a raccogliere numerosi dati sul comportamento della vettura, ottenendo riscontri che fanno ben sperare in vista del proseguo di questo fine settimana. L’obiettivo, proprio in tal senso, sarà quello di battagliare per la Q3 e di gareggiare per un piazzamento in zona punti.

“Essere di nuovo in pista offre delle belle sensazioni, soprattutto se il tracciato è così tecnico e complesso come quello di Zandvoort”, ha affermato il finlandese dell’Alfa Romeo. “La sede stradale è molto stretta ed è presente parecchia sabbia fuori dalla trattoria, aspetto che potrebbe rendere la qualifica estremamente interessante. Era importante partire con il piede giusto e il primo feeling con la monoposto non è stato male. Sappiamo che su una pista così corta i margini sono ridotti, ma penso che con la velocità possiamo battagliare per la top dieci. C’è ancora del lavoro da fare, ovviamente, sia sul passo gara che sulla simulazione qualifica, ma sappiamo cosa fare per migliorare. Possiamo battagliare nella mischia per ottenere un buon risultato”.

Qui invece le valutazioni di Zhou: “Il primo feeling con la pista è stato buono. Abbiamo perso un pò di tempo nelle FP1 a causa di alcune verifiche tecniche, ma poi siamo riusciti a recuperare il tempo perso nelle FP2. Ritengo che siamo ad un buon punto per il proseguo del fine settimana. C’è ancora qualche messa a punto da fare, come sempre, e siamo consapevoli che anche uno o due decimi possono fare una grande differenza in un centro-gruppo così compatto. L’obiettivo per la qualifica è quello di lottare per la Q3. Le sessioni di domani saranno complicate, ma abbiamo delle chance che siamo pronti a sfruttare”.