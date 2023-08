Formula 1 | Williams, venerdì da incorniciare per Albon e Sargeant in Olanda

Formula 1 GP Olanda Williams – Venerdì di assoluto spessore per Logan Sargeant e Alexander Albon sul tracciato di Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Nonostante le previsioni di inizio fine settimana, i piloti della Williams sono riusciti fin da subito a trovare un buon bilanciamento, ottenendo dei riscontri interessanti sia sul passo gara che nella simulazione qualifica. Una condizione importante che la squadra inglese spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana.

“Abbiamo già affrontato questa situazione in passato e ovviamente non sappiamo il lavoro che stanno svolgendo le altre squadre”, ha affermato il thailandese. “Tuttavia la vettura si è comportata abbastanza bene fin dalle prime tornate nelle libere della mattinata. E’ stato alquanto sorprendente, ma sono certo che domani tutti quanti riusciranno a compiere uno step in avanti. In qualifica ci sarà traffico e avremo tutti quanti la necessità di gestire le gomme. Non penso che il ritmo di oggi sia rappresentativo, per nessuno, ma in ogni caso riteniamo di essere in una posizione posizione. Sarà dura, ma ho sensazioni positive”.

Qui invece le valutazioni di Sargeant: “E’ la prima volta che guido qui a Zandvoort e devo ammettere che si tratta di un bel circuito. Sono delle montagne russe e per certi versi può essere paragonata a una versione più veloce di Monaco. Fin dalle prime libere del mattino siamo riusciti a mettere la vettura in una buona finestra di utilizzo e tutto sembra essere in linea con le aspettative. Adesso sarà importante trovare gli ultimi decimi e mettere a punto l’intera situazione. Domani le previsioni sono abbastanza inclementi e quindi tutto potrebbe cambiare. Ad ogni modo sono pronto per il proseguo di questo week-end. L’inizio è stato incoraggiante”.

