F1 | Williams, Albon guarda il bicchiere mezzo pieno: “Segnali incoraggianti dal week-end di Spielberg”

F1 GP Austria Williams – 11° e 13° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le buone indicazioni raccolte in termine di performance, grazie anche alle novità introdotte in vettura, i portacolori della Williams non sono riusciti a portare le proprie FW45 in zona punti, perdendo una ghiotta occasione nel confronto con AlphaTauri e Haas.

“Non sono deluso per la gara”, ha affermato il thailandese della Williams. “Penso sia normale vedere i primi quattro team nelle prime otto posizioni. Alla fine ci sono solamente due punti in palio per le altre squadre. Lando è riuscito a chiudere una buona gara, così come Pierre, e hanno meritato di conquistare gli ultimi punti in palio. Noi abbiamo concluso subito dietro di loro e possiamo ritenerci soddisfatti del week-end che abbiamo svolto, anche se il risultato non è stato quello che speravamo. Per la maggior parte della gara abbiamo corso in settima posizione e questo conferma che stiamo facendo dei buoni passi in avanti. Questa pista si adattava alla nostra vettura e ci aspettavamo un risultato migliore, ma alla fine bisogna guardare nel complesso”.

Qui invece le parole del pilota statunitense: “Ultimamente è stata dura e proprio in tal senso è bello vedere i progressi che siamo riusciti a fare nelle ultime settimane. Quando non mi qualifico bene la domenica si complica, mentre in Austria siamo riusciti a raccogliere dei segnali positivi. La gara di Spielberg mostra ciò che possiamo fare e sento che finalmente stiamo procedendo nella direzione giusta. Adesso affronteremo una serie di gare europee che conosco e questo chiaramente potrebbe aiutarmi. Silverstone è una delle mie piste preferite e non vedo l’ora di gareggiarci con le Formula 1. Voglio ringraziare la squadra per gli sforzi del fine settimana e per il lavoro svolto sulle novità montate in vettura. Non vedo l’ora di affrontare la prossima”.