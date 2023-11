F1 | Alfa Romeo, Bottas chiude le libere in quinta posizione

L’Alfa Romeo opta ancora per il gioco d squadra a Las Vegas, diversificando le strategie e gli assetti per quella che è stata l’unica sessione di libere del venerdì. Ad avere la meglio Valtteri Bottas: il set-up della sua vettura sembra essere quello più adatto allo Strip, tanto che il finlandese chiude le FP2 con il quinto miglior tempo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Il lavoro per il team di Hinwil non è ancora finito, anzi: fondamentale sarà confermare il risultato anche in qualifica.

“Finire tra i primi cinque è sempre bello, ma siamo ancora all’inizio e non dobbiamo farci trasportare. Vedremo parecchi miglioramenti domani, e abbiamo bisogno di fare lo stesso, ma comunque sembriamo messi bene. Per quanto riguarda il setp-up, sappiamo quale direzione seguire per migliorare il bilanciamento della vettura, anche se è ancora un po’ sottosterzante nelle curve lente e, se riusciamo a trovare una soluzione, potremo recuperare un bel po’ di tempo – dichiara Bottas – la pista è come ce l’aspettavamo: molto veloce, con lunghi rettilinei e molto scivolosa ad inizio sessione. Il grip aumentava giro dopo giro e ci aspettiamo una evoluzione domani. Ora dovremo concentrarci sulle performance prima delle qualifiche: sarà una notte anche più lunga di questa, ma siamo motivati”.

Sfortunato Zhou Guanyu, che testa un set-up poco prestazionale. Chiude la sessione in diciottesima posizione dopo un lungo alla fine del rettilineo nel suo giro veloce. Il cinese non si perde d’animo: la C43 può fare grandi cose in qualifica, ma le temperature saranno un fattore cruciale.

“E’ stata decisamente una sessione interessante. Non credo che la classifica finale mostri il nostro reale potenziale: per avere più opzioni a disposizione, abbiamo scelto un set-up differente da quello di Valtteri, che non ha però funzionato bene come il suo. In più ho avuto un bloccaggio e sono andato lungo sul rettilineo nel mio ultimo giro, per cui so che possiamo fare meglio. L’incontro con la pista è stato complicato: l’asfalto è molto scivoloso, non è una sorpresa visto che è nuovo e ieri ha piovuto, ma la pista è migliorata molto durante la sessione e mi aspetto lo stesso domani. Questa pista da fiducia in frenata, e portare le gomme in temperatura sarà fondamentale. Dobbiamo escogitare il miglior piano per la qualifica, specialmente considerando le basse temperature che ci attendono domani”.