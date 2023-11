Formula 1 | Haas a caccia del miglior bilanciamento dopo le libere a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Haas – 7° e 13° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco, veloce sul giro secco, ha espresso delle buone sensazioni sulla vettura, precisando come la base di partenza per il proseguo del week-end sia stata positiva. Diversa invece la visione di Magnussen, ancora in cerca del miglior set-up (il danese, purché divertito dalla guida, ha lamentato un grip non ancora sufficiente).

“Abbiamo chiuso la prima giornata di attività a Las Vegas e devo ammettere che non è una brutta pista”, ha affermato il danese. “Mi sono divertito. Come sempre dobbiamo trovare una maggiore performance dall’auto, ma alla fine – nonostante l’attesa – siamo riusciti a raccogliere tanti buoni dati che possiamo analizzare. C’è poco grip, come ci aspettavamo, ma tutto ciò rende la guida divertente”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “E’ stata una giornata interessante, la quale si è svolta in circostanze abbastanza uniche. Penso che iniziare le libere alle 2.30 di notte sia un record che difficilmente sarà battuto in futuro. Le prime sensazioni sono state positive, ma dobbiamo ancora analizzare il tutto per ottimizzare al meglio il pacchetto e il set-up in vista delle sessioni di domani”.