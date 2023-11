Formula 1 | Albon, sensazioni contrastanti al termine delle libere di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Williams – Sensazioni contrastanti per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine delle prime libere valide per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il thailandese, nonostante il freddo e il poco grip, è riuscito a trovare un buon feeling con al vettura, aspetto che ovviamente fa ben sperare la squadra in vista di domani. Moderatamente soddisfatto anche Logan Sargeant, anche se il pilota statunitense non è ancora riuscito a trovare la giusta finestra di funzionamento delle mescole. Albon, ricordiamo, ha chiuso la sessione serale odierna al 10° posto, mentre Sargeant non ha fatto della 20° posizione.

“E’ una pista complicata, ma alla fine non è andata poi così male”, ha affermato il thailandese della Williams. “Non appena ho preso confidenza con i freni però si è rivelata abbastanza divertente. L’evoluzione nel corso della sessione è stata elevata, ma penso che siamo in una buona forma. La vettura si è rivelata competitiva. Dovremo fare un pò di messa a punto, come sempre, ma sono soddisfatto per il ritmo che abbiamo espresso. La corsa sarà lunga e difficile a causa delle temperature, ma per il resto mi sento bene”.

Qui invece le parole di Sargeant: “E’ stata una sessione difficile e con un grip abbastanza basso. Ovviamente con le temperature che abbiamo non è semplice portare al giusto range le mescole. Il long run non si è rivelato cattivo, ma alla fine dobbiamo capire gli altri come hanno girato. Ci sono molti dati da analizzare. Farà una grande differenza la velocità con cui riusciremo a portare in temperatura i composti. Dovremo trovare il miglior modo per raggiungere questo obiettivo”.