Charles Leclerc e la polemica dopo Monza sulla mancia da “soli” 20 euro

Charles Leclerc è senza dubbio il protagonista sportivo del momento. La sua vittoria con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia, sul circuito di Monza, ha fatto impazzire i tifosi del Cavallino. Un’entusiasmo che il Cavallino ora punta a mantenere già dal prossimo GP a Baku, in Azerbaigian. In attesa della gara del 15 settembre, però, il monegasco si sta godendo qualche giorno di relax a Montecarlo, dove, come sempre, è stato accolto dai suoi fan a caccia di autografi e selfie.

Leclerc e l’occasione per far polemica

Proprio in tal senso, in un video pubblicato su TikTok e diventato rapidamente virale viene mostrato il pilota monegasco mentre passeggia e raggiunge la sua Ferrari nera, parcheggiata lungo una strada. Prima di entrare in auto, Leclerc si ferma per lasciare una mancia al concierge. Estrae il portafoglio e consegna all’uomo 20 euro, suddivisi in due banconote da 10. Un gesto innocuo, all’apparenza, ma che ha scatenato un dibattito sui social focalizzato principalmente alla somma. Ritenuta da molti troppo bassa rispetto agli enormi guadagni del pilota.

Il punto di vista degli utenti sui social

“Venti euro, considerando i suoi 30 milioni di euro netti all’anno più 8-10 milioni di bonus vari, sembrano davvero pochi per chi guadagna oltre 3 milioni al mese,” ha commentato un utente, rispecchiando il pensiero di molti. Tuttavia, non sono mancate opinioni in difesa del pilota: “Essere milionari non significa necessariamente perdere il senso del valore del denaro.” Il dibattito resta acceso, ma Leclerc, dopo aver lasciato la mancia, è salito in auto e si è allontanato, senza farsi coinvolgere nelle polemiche. Piccolezze insomma, ma che confermano la grande attenzione degli utenti verso il portacolori della Rossa.