F1 | Ferrari, a Monza strada coraggiosa ma non così rischiosa: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Ferrari GP Monza – Presente tra gli ospiti di Paddock Live, il programma di approfondimento trasmesso su Sky Sport F1 HD dopo ogni Gran Premio, Matteo Bobbi ha analizzato la strategia adottata dalla Ferrari a Monza, sottolineando come la scelta del team guidato da Frederic Vasseur sia stata coraggiosa, ma non eccessivamente rischiosa.

Grazie all’ottimo passo gara mostrato nelle prove libere del venerdì, e alle novità tecniche introdotte sulla SF-24 a Brianza, la strada del singolo pit stop è apparsa subito chiara per la Rossa. Lo stesso Leclerc, infatti, non ha mai nascosto che l’obiettivo principale fosse puntare sulla strategia medium-hard.

Il pilota monegasco, ricordiamo, ha vinto a Monza effettuando una sosta in meno rispetto a Oscar Piastri e Lando Norris. Una vittoria di forza, frutto del lavoro di squadra, che ha dato un grande slancio in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.