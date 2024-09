F1 | Marko spera di invertire la rotta di Red Bull tra le trasferte di Singapore e Austin

F1 Marko Red Bull – Obiettivo inversione per la Red Bull nelle prossime tre trasferte di campionato tra Baku, Marina Bay e Austin. Intervistato dalla stampa austriaca, Helmut Marko non ha nascosto un pizzico di amarezza per i risultati che la compagine Campione del Mondo sta raccogliendo negli ultimi mesi, precisando come i tanti addii di spessore all’interno dello staff tecnico a Milton Keynes hanno provocato una serie di “smottamenti” che non stanno aiutando la tranquillità all’interno della factory. Allo stesso modo, però, l’austriaco comincia a vedere la luce in fondo al tunnel – almeno all’interno della fabbrica – e spera che le prossime novità in programma sulla RB20 aiuteranno Max Verstappen a difendere l’attuale leadership nel mondiale Piloti. Un obiettivo importanti e che è improvvisamente complicato anche a causa della crescita esponenziale della McLaren.

Marko spera nell’inversione della rotta in casa Red Bull

“È evidente che questa situazione non è di aiuto, tuttavia non è strettamente legata ai nostri problemi tecnici, bensì alla perdita di figure chiave. Quando alcuni dipendenti scelgono di cercare nuove opportunità o accettano una buona offerta, è naturale che facciano questo passo. Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate, abbiamo già individuato delle soluzioni, ma ora sarà necessario implementare rapidamente i cambiamenti necessari affinché il sistema ritrovi l’equilibrio corretto. Le prossime due gare, essendo su circuiti cittadini come Baku e Singapore, non avranno un grande impatto, ma ad Austin sarà evidente se siamo riusciti a cambiare rotta”.