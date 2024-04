F1 | Wolff contro Masi: “Persona insignificante, è un egocentrico patologico”

Negli ultimi giorni, rilasciando un’intervista a GQ Magazine, Lewis Hamilton è tornato sui fatti di Abu Dhabi 2021. Il sette volte campione del mondo ha ribadito come quel momento gli faccia ancora del male, tanto da asserire come sia stato derubato in quel frangente dalla direzione scellerata di Michael Masi, all’epoca direttore di gara della FIA. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha voluto rincarare la dose, non mandandole a dire all’australiano, ribadendo il suo disprezzo non solo per il lavoro svolto male, ma anche per l’uomo.

“Questa persona non ha seguito le regole, ha permesso che accadesse ciò che è successo ad Abu Dhabi nel 2021 – ha detto Toto. E’ una persona del tutto insignificante. Tutti hanno visto l’episodio che ha portato via il titolo a un otto volte campione del mondo: avrei preferito che finisse diversamente, ma è innegabile che la gara abbia lasciato un segno nella storia della Formula 1. Adesso vive dall’altra parte del mondo e nessuno si preoccupa per lui, è davvero un egocentrico patologico”.