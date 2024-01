Alonso indica i due punti deboli della Aston Martin

Gli otto podi e il quarto posto in classifica Piloti sono la prova della grande stagione di Fernando Alonso con la Aston Martin. Ciononostante la squadra inglese durante il 2023 è lentamente calata alla distanza, passando dall’essere la seconda forza in pista dei primi GP alla quinta posizione della classifica finale.

Il due volte campione del mondo sia auspica che la prossima monoposto di Silverstone non presenti gli stessi difetti della AMR23, indicando i due principali: la ristretta finestra di utilizzo e la velocità sul dritto.

“Uno dei nostri punti deboli era la finestra d’utilizzo, la macchina rendeva al massimo solo in una finestra molto stretta – le parole di Alonso riportate da GPBlog.com –. E’ un po’ il problema di tutti, ma sarebbe bello se riuscissimo ad essere competitivi in ogni condizione e in ogni momento. Un altro problema da migliorare è la velocità in rettilineo, penso che in termini di prestazione pura il nostro limite più grande sia stata la velocità massima”.