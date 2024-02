Test F1 | McLaren, Norris: “Alcuni problemi ci hanno rallentato”

Test F1 – La seconda giornata di test vede Lando Norris chiudere col quarto miglior tempo in classifica, ma non è stata un giovedì facile per la McLaren. Al mattino è Oscar Piastri a portare in pista la MCL38, continuando con prove aerodinamiche e testando l’assetto della vettura. Solo trentacinque giri per lui, che è costretto a tornare ai box durante la bandiera rossa causata dalla rottura di un tombino.

Piastri: “Facciamo passi avanti”

“E’ stata una mattinata più corta del previsto, a causa della bandiera rossa. In ogni caso, la sessione si è rivelata comunque proficua. Abbiamo lavorato su diversi elementi, per poi concentrarci sul set-up della vettura. Il passo sembra buono e stiamo facendo passi avanti sul programma di lavoro”.

Norris: “Alcuni problemi ci hanno rallentato”

Sessione complicata anche per Norris, in pista nel pomeriggio, che ha rischiato di tornare definitivamente ai box a causa di un problema di rifornimento del carburante. I meccanici del team di Woking sono riusciti a riparare il problema, e Lando torna in pista, senza però poter effettuare la simulazione sul passo gara.

“Un’altra giornata di test completata. Ci sono stati dei piccoli problemi che ci hanno rallentato, e non siamo riusciti a completare le nostre simulazioni, specialmente a pieno carico di benzina. C’è ancora del lavoro da fare sul bilanciamento della vettura, ma abbiamo comunque già molti dati a disposizione, è un buon segno. Concentriamoci sul lavoro dell’ultima giornata”.