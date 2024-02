Test F1 Giorno 3 | Resoconto delle 10:30, Sainz si conferma in prima posizione

Test F1 – La Ferrari continua a mostrare un buon passo anche nella terza giornata di test in Bahrain. Anche oggi però, purtroppo, dobbiamo annotare problemi dovuti al circuito, essendo saltato lo stesso identico tombino di ieri, questa volta per mano di Sergio Perez, e questo ha causato l’interruzione di più di un’ora della sessione, obbligando la FIA ad accorpare l’intera giornata di prove, quindi non ci sarà alcuna pausa pranzo. Tornando al lavoro svolto dai team, Sainz conferma le buonissime impressioni di ieri anche in condizioni diverse, visto che sta girando col sole e una temperatura più elevata (24,1 °C aria, 38°C asfalto), mentre è da decifrare il lavoro svolto da Lewis Hamilton, terzo con gomma C5, ossia una mescola che non verrà mai utilizzata nel weekend del Bahrain e che va a degradarsi praticamente dopo mezzo giro lanciato.

Tempi di metà mattinata: la Ferrari è ancora davanti

Come accennato in precedenza, Sainz è al comando con il tempo di 1:31.227 (27 giri percorsi), e in questo momento è impegnato in una simulazione passo gara con la gomma C3. Seconda posizione per Sergio Perez (20 giri), staccato di quattro decimi e anche lui così come il pilota della Ferrari sta girando con il carico di carburante, speculare allo spagnolo, ma in ogni giro risulta essere più lento della SF-24 dello spagnolo. Terzo Hamilton (16 giri), davanti a Stroll e Norris. Chiudono la top ten di questa metà mattinata Albon, Magnussen, Bottas, Ocon e Ricciardo, il quale si sta concentrando esclusivamente sulla simulazione passo gara prima di cedere la sua Racing Bulls a Tsunoda per il pomeriggio.

