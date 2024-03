F1 | Red Bull, Perez: “Gara diversa se fossi partito in prima fila”

Bahrain – Ottimo inizio di stagione per Sergio Perez, che contribuisce a segnare la prima doppietta della stagione per la Red Bull. Il messicano si libera della Ferrari di Carlos Sainz già alla partenza e da li, complici i problemi di Leclerc e George Russell, si prende comodamente il secondo gradino del podio, alle spalle di Verstappen. Significativo è proprio il distacco tra i due, il più grande mai segnato in Formula 1 tra il primo e il secondo classificato: 22,4s. Sergio Perez ha reso più “umana” questa RB20, seguita a soli 4s da Sainz. Il messicano è sicuro: se fosse partito davanti le cose sarebbero andate diversamente, ma questo Max sembra continuare ad essere irraggiungibile anche per lui.

Perez: “Partendo dalla prima fila, la mia gara sarebbe stata molto diversa”

“E’ stata davvero una grande gara e un ottimo inizio di stagione: non si può fare meglio di una doppietta per cominciare quello che si prospetta un anno difficile. Ho sorpassato Carlos alla partenza e da siamo riusciti a restare davanti. Partendo dalla prima fila, la mia gara sarebbe stata molto diversa – aggiunge Checo – sin dal primo stint sarei riuscito ad allungare anche io, come Max. Qui c’è tanto degrado. devo sicuramente migliorare le mie prestazione in qualifica per giocarmela con lui. Ci sono alcuni problemi che dobbiamo risolvere, ma è importante continuare su questa scia. Abbiamo molti più chilometri alle spalle, e sono così riuscito ad imparare molto sulla gestione gomme e altri elementi fondamentali. Abbiamo un buon passo, ma credo che questo dipenderà da circuito a circuito. Voglio solo continuare a migliorare, sarà una lunga stagione”.