Test F1 | Giorno 2: Hamilton al comando a metà mattinata, ma la pioggia ferma tutto in Bahrain [ORE 10.00]

Il campione inglese davanti a tutti, ma per un'ora attività ferma in pista

di Peppe Marino27 Febbraio, 2025
Lewis Hamilton è al comando nella prima metà della mattina in Bahrain. Nel secondo giorno di test, però, la pioggia è stata protagonista come da previsioni. Incredibile trovare queste condizioni a Sakhir, ma evidentemente il mondo sta andando davvero alla rovescia. Il campione del mondo in forza alla Ferrari, comunque, sembra trovarsi già molto meglio rispetto a ieri, quando sulla SF-25 si è fatto un lavoro piuttosto estremo, mettendo la vettura in una condizione tale da evidenziare i suoi lati peggiori. Oggi ci si concentrerà forse un po’ di più sulla prestazione, ma ancora siamo lontani dalle performance reali, quelle le vedremo soltanto in qualifica a Melbourne.

Dietro Hamilton troviamo un ringalluzzito Carlos Sainz, vero punto di forza di una Williams che sta facendo di tutto per tornare laddove le compete. Sono 72 i millesimi che dividono i due, e la cosa curiosa è che lo spagnolo ha ottenuto questo tempo con le C2, mentre Lewis con le C3. Chiudono la top cinque Russell, Gasly e Lawson.

Per tutti i tempi e i dettagli di questa seconda giornata di test, segui la nostra diretta.

