Test F1 | Alpine, Ocon: “Interessante provare la vettura in diverse condizioni”

Test F1 – Solo centoundici giri completati per la Alpine nella seconda giornata di test. Primo a scendere in pista è Pierre Gasly, che riesce a completare solo trentatré tornate prima di riportare la vettura ai box a causa della bandiera rossa. Il francese non è quindi riuscito a completare il suo programma di lavoro, lasciando più tempo con la A524 al compagno di squadra Esteban Ocon.

Gasly: “Non sono riuscito a completare il mio programma”

“E’ stata una buona giornata per la squadra, abbiamo completato il programma e abbiamo diversi dati da analizzare. Per me, invece, non è stata una bella giornata: la bandiera rossa ha interrotto il nostro lavoro e non sono riuscito a completare il mio programma. Succede. Non vedo l’ora di tornar in pista nel pomeriggio di venerdì per continuare ad ottimizzare il pacchetto. Ogni volta comprendiamo nuovi elementi della vettura e stiamo facendo il possibile per massimizzare le nostre conoscenze prima dell’inizio della stagione. La mia ultima sessione in pista sarà fondamentale”.

Ocon: “Interessante provare la vettura in diverse condizioni”

Giovedì diverso, invece, per Esteban Ocon, che approfitta del recupero della sessione mattutina per completare ben settantotto giri al volante della sua Alpine. Solo ottavo nella classifica dei tempi, Ocon ha potuto però saggiare la vettura in diverse condizioni, completando comunque il piano di lavoro giornaliero prefissato dalla squadra.

“Quella di oggi è stata una sessione davvero lunga, visto che abbiamo recuperato del tempo nel pomeriggio. Abbiamo dovuto accorciare, invece, la sessione della mattina, ma siamo riusciti comunque a completare il programma. C’è stato un miglioramento della vettura durante la giornata, ed è stato interessante provare la vettura in diverse condizioni, almeno un quadro completo di quanto accadrà la prossima settimana. Alla fine abbiamo anche corso un po’ tra di noi, è stato divertente. Non è qualcosa che accade di solito durante i test, ma stavolta erano tutti così pronti ed è stato eccitante percorrere curva 1 con diverse vetture fianco a fianco e scintille dappertutto. Ora sono proprio affamato, voglio correre!”.