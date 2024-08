Formula 1 | Ultim’ora: Colapinto sostituisce Sargeant in Williams

La Williams ha annunciato che Franco Colapinto correrà con il team per il resto della stagione 2024 di Formula 1, affiancando Alex Albon a partire dal Gran Premio d’Italia. Il nuovo arrivato utilizzerà il numero di gara #43. Membro della Williams Racing Driver Academy, l’argentino ha debuttato in nelle Prove Libere 1 con la FW46 di quest’anno durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. La sua stagione in Formula 2 è stata positiva, con una vittoria a Imola e podi nelle gare principali di Barcellona e Austria, oltre a sette piazzamenti a punti. Battuta la concorrenza di Mick Schumacher e Liam Lawson, due papabili a sostituire Sargeant per il finale di stagione.

Il 21enne sarà il 49° pilota a correre per Williams in un Gran Premio. Diventa inoltre il primo argentino in Formula 1 dopo 23 anni e il secondo a guidare per la squadra britannica, seguendo le orme del connazionale Carlos Reutemann. Il team vuole esprimere un sentito ringraziamento a Logan Sargeant per il suo impegno e contributo nelle ultime due stagioni. Ha partecipato a 36 Gran Premi e, al GP degli Stati Uniti dello scorso anno è diventato il primo pilota americano a segnare un punto in Formula 1 dai tempi di Michael Andretti. Sargeant, come comunicato dalla squadra di Grove, continuerà a far parte della famiglia Williams e il team lo sosterrà nella sua carriera agonistica futura.

“Debuttare in Formula 1 con la Williams è un onore incredibile, è il sogno che si avvera – ha detto Colapinto. Questo team ha una storia straordinaria si impegna costantemente per tornare ai vertici, e sono entusiasta di farne parte. Entrare in Formula 1 a metà stagione rappresenta una grande sfida, ma sono pronto ad affrontarla e determinato a lavorare al massimo delle mie possibilità con Alex e il team per rendere questa esperienza un successo”.

“Sostituire un pilota a metà stagione non è stata una decisione presa alla leggera – queste le parole di James Vowles, team principal della Williams – ma crediamo che questa scelta offra alla squadra la migliore opportunità per competere per i punti nel resto del campionato. Abbiamo appena introdotto un aggiornamento significativo alla vettura e dobbiamo sfruttare al massimo ogni occasione per fare punti in una lotta a centro gruppo estremamente serrata”.

“Inoltre, crediamo nell’importanza di investire nei nostri giovani piloti della Williams Racing Driver Academy, e Franco ha ora un’opportunità straordinaria per dimostrare il suo valore negli ultimi nove round della stagione. Questa decisione è senza dubbio difficile per Logan, che ha dato il massimo durante il suo periodo con noi, e vogliamo ringraziarlo per il suo impegno e il suo atteggiamento positivo. Logan è un pilota talentuoso e continueremo a supportarlo nella sua carriera agonistica. Siamo convinti che Franco abbia grande velocità e un enorme potenziale, e siamo impazienti di vedere cosa potrà fare in Formula 1″.

