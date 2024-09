F1 | Williams in cerca di conferme dopo i due punti conquistati da Albon a Monza

La Williams occupa stabilmente il nono posto nella classifica costruttori. Quest’anno il team di Grove sta faticando e non poco a tenere il ritmo delle squadre più avanti, anche perché l’apporto dato da Sargeant è stato praticamente nullo. A Monza ha fatto il suo esordio l’argentino Colapinto, con una prestazione comunque di rilievo e che gli è valsa la dodicesima posizione finale. Fino a questo momento, i weekend a punti per la compagine britannica sono stati solo 3 su 16, tutti con due punti, un po’ poco onestamente e tutti con Albon, gli ultimi proprio in Brianza due settimane fa. Questo periodo di transizione in attesa di Sainz servirà per capire a fondo i problemi della monoposto e non ripresentarli in quella che nascerà tra qualche mese a Grove.

“Ci dirigiamo a Baku, il primo circuito cittadino dopo diverse gare su piste tradizionali – ha detto Albon. Mi piace affrontare il ritmo delle strade di questa pista, soprattutto durante le prove e le qualifiche. Sono curioso di vedere come il nostro pacchetto aggiornato si comporterà su questo tracciato così diverso. Di solito è una gara emozionante e imprevedibile, con buone opportunità di sorpasso che speriamo di sfruttare al meglio in questo weekend”.

“Il mio obiettivo per questo weekend è continuare ad apprendere, dato che correrò a Baku per la prima volta – ha dichiarato Colapinto. Questo circuito è molto diverso da Monza, e affrontare un tracciato cittadino con una vettura di Formula 1 sarà una sfida entusiasmante. Mi sono preparato a fondo e cercherò di migliorare sessione dopo sessione per conoscere meglio la pista e la macchina. Spero in un altro weekend positivo, sia per me che per il team”.