F1 | Williams, Colapinto sbaglia e costringe i meccanici agli straordinari dopo le libere 1 a Baku

Formula 1 Williams GP Azerbaijan – Libere a intermittenza per la Williams sul tracciato di Baku, teatro del prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1. Autore di un errore nelle FP1, definito dallo stesso pilota “da principiante”, Franco Colapinto non è riuscito a ottimizzare il chilometraggio tra mattina e pomeriggio, aspetto che lo costringerà a recuperare il terreno perduto nell’ora di attività che scatterà alle 11, ora italiana. Soddisfazione a metà, invece, per Alexander Albon: il thailandese ha promosso il pacchetto di base, precisando però che, al momento, la vettura non abbia il passo per ambire a un piazzamento in top ten.

Albon ancora non soddisfatto del passo a Baku

“È stata una giornata difficile. Non siamo molto soddisfatti del comportamento della vettura, quindi faremo dei cambiamenti e, se prenderemo le decisioni giuste, penso che faremo un bel passo avanti. La pista è estremamente sensibile con poco grip e le gomme si surriscaldano molto. Pirelli ha fissato pressioni molto alte, quindi non puoi permetterti di far scivolare la macchina, altrimenti danneggi le gomme molto rapidamente, perciò bisogna davvero prendersene cura. Non è divertente, ma è lo stesso per tutti. Al momento non abbiamo il passo da top ten, ma ci sono sicuramente molte cose che possiamo analizzare questa sera, e non penso che andrà troppo male.”

Williams, errore da principiante per Colapinto

“L’incidente è stato un errore da principiante, stavo ancora prendendo confidenza con la pista e tutto era nuovo. A parte questo, abbiamo avuto una buona seconda sessione. Gli eroi della giornata sono i meccanici. Hanno fatto un lavoro straordinario per riparare la mia vettura in tempo per la FP2. Sono orgoglioso del team per tutti i loro sforzi. Ero davvero felice di poter fare un’altra sessione per aumentare la mia fiducia. È stato un piccolo errore, ma qui può costarti molto. La macchina è in una buona posizione e mi sento più a mio agio giro dopo giro. Devo continuare a lavorare per capire come funzionano il surriscaldamento e il degrado. Questo è ancora un processo, visto che è solo la mia seconda gara e si tratta di un circuito cittadino. È un inizio difficile, ma penso che stiamo facendo un buon lavoro.”