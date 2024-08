F1 | Williams, Albon: “Sainz porterà molta esperienza”

Il futuro di Carlos Sainz sarà alla Williams. Lo spagnolo, che a fine anno terminerà l’esperienza in Ferrari durata quattro stagioni, sarà protagonista di una nuova avventura professionale che lo porterà ad essere un pilota della scuderia di Grove con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale. Sulla scelta di Sainz ne ha discusso Alexander Albon, con i due che formeranno dal 2025 un’ottima coppia dotata di esperienza e talento.

Albon, dopo l’addio di Logan Sargeant maturato nelle scorse ore, con l’americano che ha pagato le difficoltà riscontrate in questo biennio alla guida della monoposto di Grove, ultimo l’incidente avvenuto nell’appuntamento di Zandvoort, dividerà il box della Williams fino al termine della stagione con l’argentino Franco Colapinto.

“Per me è semplicemente fantastico avere un pilota che la gente rispetta e apprezza – ha dichiarato Albon, citato da Formula1.com – Mi piace confrontarmi con i migliori piloti e penso che collaboreremo molto bene. Penso che impareremo l’uno dall’alto, e anche l’esperienza di Carlos aiuterà a far crescere la squadra. Sono alla Williams da qualche anno ormai, quindi avere un punto di vista diverso sulle cose non può che aiutarci. Per quanto riguarda la squadra, penso che sarà una grande sfida. Dobbiamo essere in grado di fornire due auto che abbiano le stesse prestazioni, è un grande lavoro per entrambi”.

Il thailandese, continuando a parlare di Sainz, ha aggiunto: “Penso che Carlos sia considerato molto all’interno del paddock. Penso che le sue prestazioni siano state molto importanti quest’anno. Porta molta esperienza. È molto attento ai dettagli e una squadra come la Williams accoglierà sempre con favore questa caratteristica, è fantastico averlo con noi. Penso che ciò che porterà dalla Ferrari sarà molto prezioso per noi in termini come progressione per una squadra di centro griglia”.

Albon ha poi concluso affermando: “Carlos crede in questo progetto proprio come me. C’è una ragione per cui l’ha fatto, ed è la stessa mia. Noi crediamo nel viaggio. Le cose sembrano andare per il meglio”

